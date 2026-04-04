الدوري النيجيري الممتاز: سننجو من الهبوط - إزيكيل يتحدث قبل مباراة ويكي توريستس ضد إنييمبا

يقول نجم فريق إنييمبا، إيديونغ إيزيكيل، إنه واثق من أن فريق "فيل الشعب" سيتجنب الهبوط قبل مواجهته الحاسمة ضد فريق ويكي توريستس في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم اليوم.



يحتل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين المركز الخامس عشر في جدول الدوري، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.



في محادثة مع موقع الناديصرح إيزيكيل بأن فريق إنييمبا سيبذل قصارى جهده للفوز بمبارياته المتبقية على أرضه ويأمل في الحصول على نقاط إيجابية في مبارياته خارج أرضه لتجنب الهبوط.

"من الواضح أن ما نحتاجه الآن كنادي هو الإيمان؛ علينا أن نؤمن بأننا سنخرج من منطقة الهبوط"، قال. "كيف؟ بالفوز في جميع مبارياتنا المتبقية على أرضنا بينما نحاول تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضنا."



ما مدى ثقتي؟ إنييمبا بلا شك أكبر فريق في نيجيريا. لذا، من الغريب أن نتوقع الحفاظ على مركزنا الحالي. لكنني شخصياً أؤمن، بل أثق، بأننا سننجو من الهبوط.



"أود أيضاً أن أستغل هذه الوسيلة لحثّ محبي فرقة "فيل الشعب" على الاستمرار في تقديم دعمهم لنا."



"(أنا متأكد) أنه بحلول نهاية الموسم، سنتمكن من الخروج من منطقة الهبوط."



