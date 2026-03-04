الدوري النيجيري الممتاز: سنواصل القتال – أوازي يتحدث قبل مباراة واري وولفز ضد إنييمبا

يقول إيكيني أوازي، مهاجم فريق إنييمبا، إنه واثق من أن الفريق سيعود إلى طريق الانتصارات أمام فريق واري وولفز قبل مباراة الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL) يوم الأحد.



تجدر الإشارة إلى أن فريق "فيل الشعب" قد تعادل في مباراتين من آخر مبارياته في الدوري أمام ريفرز يونايتد وكون خليفة. وكان آخر فوز لإنييمبا على حساب بايلسا يونايتد في الأول من فبراير عام 2026.



قال أوازي، الذي سجل هدفاً في مرمى كون خليفة، ويحتل حالياً المركز الخامس عشر في جدول الترتيب: موقع النادي أن فريق إنييمبا سيواصل القتال من أجل النقاط ولن يستسلم أبداً.

"أجل، بالتأكيد! هذا ما يشتهر به إنييمبا. نحن لا نستسلم أبدًا، بل نواصل القتال."



"الأمر كله يتعلق بالعقلية. إذا توحدت عقولنا على أننا سنصل إلى هناك، فسنصل. سنحصد النقاط."



"إنها مجرد البداية؛ سنبدأ في إتقان الأمر."



