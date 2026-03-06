الدوري النيجيري الممتاز: ويكي توريستس يعيّن أوجيني مستشاراً فنياً جديداً

أعلنت شركة ويكي توريستس رسمياً عن تعيين إيفانز أوجيني مستشاراً فنياً جديداً لها. Completesports.com التقارير.

تم الكشف عن أوجيني من قبل رئيس نادي ويكي توريستس، سلمانو أبو بكر، في مقر النادي في باوتشي يوم الجمعة.

تنحى عبدو مكيبا، المسؤول السابق عن الفريق، عن منصبه الشهر الماضي.

سبق لأوجيني أن درب فريق كانو بيلارز، بطل الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم أربع مرات.

كما تولى تدريب فريق لوبي ستارز، وعمل كمساعد مدرب في فريق ريفرز يونايتد.

لم يحقق فريق ويكي توريستس سوى فوزين فقط في آخر 15 مباراة له في الدوري.

يحتل فريق باوتشي إيليفانتس حاليًا المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري النيجيري الممتاز برصيد 32 نقطة من 28 مباراة.

بقلم أديبوي أموسو



