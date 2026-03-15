أشاد مجلس الأمن القومي بفريق دي تايغريس بعد فوز الفلبين

أشادت اللجنة الرياضية الوطنية (NSC) بفريق دي تايغريس النيجيري لفوزه المثير للإعجاب على الفلبين، في بطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة للسيدات التي تقام حاليًا في فرنسا.

بعد خسارتهم مباراتهم الثانية أمام كوريا الجنوبية، عاد فريق دي تايغريس إلى طريق الانتصارات حيث تغلبوا على الفلبين بفوز 101-84 نقطة يوم السبت.

كان هذا فوزهم الثاني في البطولة بعد أن افتتحوا مشوارهم بالفوز على كولومبيا.

وفي رد فعل على الفوز على الفلبين، كتب المجلس الوطني للرياضة على حسابه X: "يواصل فريق دي تايغريس النيجيري إظهار المرونة والروح القتالية التي جعلتهم أحد أكثر الفرق الأفريقية هيمنة على الساحة العالمية".

"في بطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة للسيدات التي تقام حاليًا في فرنسا، قدم أبطال أفريقيا لكرة السلة سبع مرات أداءً قويًا ضد أفضل الفرق الدولية، محققين انتصارات رئيسية ومظهرين الشخصية التي تميز الرياضة النيجيرية."

"لقد وضع الفوز الافتتاحي القوي على كولومبيا الأساس، بينما أظهر الفريق رباطة جأش مثيرة للإعجاب وقوة هجومية في فوزه المثير بنتيجة 101-84 على الفلبين بعد أن كان متأخراً في الشوط الأول."

رغم الخسارة أمام كوريا الجنوبية، يواصل الفريق المنافسة بعزيمة وإصرار في التصفيات. سيواجه فريق "دي تايغريس" فرنسا في 15 مارس، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة ألمانيا في 17 مارس، وذلك في إطار استعداداته لكأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026 في ألمانيا.

"تشيد اللجنة الرياضية الوطنية باللاعبين والطاقم التدريبي والاتحاد النيجيري لكرة السلة لتفانيهم وانضباطهم والتزامهم بتمثيل الأمة بكل فخر على الساحة الدولية."

"تقف نيجيريا بقوة خلف فريق دي تايغريس في سعيهم المستمر نحو كأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026 في ألمانيا."



