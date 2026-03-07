كشف النقاب عن Nsumoh من قبل نادي ديبورتيفو ريسترا الأرجنتيني

أعلن نادي ديبورتيفو ريسترا، أحد أندية الدوري الأرجنتيني الممتاز، رسمياً عن ضم الجناح النيجيري جونسون كالو نسوموه، بعد أن أكمل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً انتقاله الذي طال انتظاره إلى نادي بوينس آيرس. Completesports.com التقارير.

وصل الجناح إلى الأرجنتين صباح يوم السبت الموافق 7 مارس 2026، وانضم بالفعل إلى زملائه الجدد في مركز تدريب "سبيد كامب" التابع للنادي، وفقًا للمعلومات التي قدمها فالنتين توريس إيرويرلي، رئيس قسم الاتصالات في نادي ريسترا، إلى موقع Completesports.com.

انضم نسوموه إلى ديبورتيفو ريسترا في صفقة انتقال حر.

أكمل نسوموه انتقاله كلاعب حر بعد أن قضى العام الماضي يلعب لنادي OFK Baník Lehota السلوفيني الذي يلعب في الدرجة الثانية.

اقرأ أيضا: الدوري الأرجنتيني أكثر تنافسية من الدوري الياباني - فيلمان يحذر إنييستا

وقع المهاجم النيجيري عقداً مع ريسترا سيبقيه في النادي حتى ديسمبر 2026.

تأخير تأشيرة العمل يبطئ وصول النيجيريين إلى الأرجنتين

على الرغم من أن الصفقة قد تم الاتفاق عليها بالفعل في وقت سابق من العام، إلا أن وصول اللاعب إلى الأرجنتين تأخر بسبب إجراءات تصريح العمل.

وقع نسوموه بالفعل عقده وتم تسجيله لدى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) في 26 يناير قبل إغلاق فترة الانتقالات.

ومع ذلك، استغرقت عملية الحصول على تأشيرة العمل الخاصة به أكثر من شهرين قبل أن يتمكن الجناح أخيرًا من السفر والانضمام إلى النادي الذي يتخذ من بوينس آيرس مقرًا له.

نسوموه يصبح ثاني لاعب أفريقي في تاريخ ريسترا

بوصوله، يصبح نسوموه ثاني لاعب كرة قدم أفريقي فقط في تاريخ ديبورتيفو ريسترا يرتدي قميص ماليفو.

كان أولهم خوان كارلوس إيكومبا المولود في غينيا الاستوائية، والذي لعب في صفوف الشباب بالنادي عام 1986.

نسوموه يسير على خطى قلة من النيجيريين في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني

يُعدّ نسوموه ثالث لاعب كرة قدم نيجيري يصل إلى دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني، بعد كلٍّ من فيليكس أورود، الذي لعب لنادي سان لورينزو دي ألماجرو، وأوكيكولا أفولابي، الذي لعب لنادي تاليريس دي كوردوبا.

تمثل هذه الخطوة تطوراً هاماً في مسيرة الجناح، حيث يستعد لاختبار نفسه في كرة القدم في أمريكا الجنوبية.

بقلم نامدي إيزيكوت



