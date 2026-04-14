نوابالي: لماذا الدوريات في غرب إفريقيا دون المستوى المطلوب

كشف حارس مرمى منتخب نيجيريا، ستانلي نوابالي، أن دوريات كرة القدم في غرب إفريقيا تعتبر دون المستوى المطلوب مقارنة بالدوريات في جنوب إفريقيا والمغرب بسبب مشاكل هيكلية.



أعلن حارس مرمى تشيبا يونايتد السابق ذلك في مقابلة مع بريلا FMحيث ذكر أن تعويضات اللاعبين في دوريات غرب إفريقيا ليست مثيرة للإعجاب، مما يمهد الطريق أمام اللاعبين للبحث عن فرص عمل بأجور أفضل في الخارج.



كما أشار اللاعب الدولي النيجيري إلى ضعف المرافق وضعف الهياكل مقارنة بالدوريين الجنوب أفريقي والمغربي، حيث تُعد الملاعب من الدرجة الأولى والتنظيم الأفضل أمراً شائعاً.

"في غرب إفريقيا، دورياتنا ليست جيدة. نريد الذهاب إلى أوروبا، نريد المجيء إلى جنوب إفريقيا، نريد الذهاب إلى المغرب."



"الدوري، والأجور جيدة إلى حد ما بالنسبة لمستوى معين من فريقك."



"إذا كان الدوري الذي تلعب فيه جيدًا، وتحصل على أجر، وتحصل على رعاة، فلماذا تغادر؟"



