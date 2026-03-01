بإمكان نوايو تشكيل شراكة مثالية مع فريدريك وباسي في دفاع النسور - المدرب المساعد السابق لنادي إنييمبا

يعتقد المدرب المساعد السابق لفريق إنييمبا، يمي أولانريواجو، أن مدافع طرابزون سبور، تشيبويكي نوايوو، يمكنه تشكيل شراكة مثالية مع بنجامين فريدريك وكالفين باسي في دفاع فريق النسور الخضراء.



وقد أعلن ذلك بعد أدائه الرائع ضد فاتح كاراغومروك في الدوري التركي، حيث سجل هدفاً.



تحدث مع كرة القدم الأفريقيةصرح أولانريواجو بأن سرعة نوايو وذكائه وقدرته على قراءة المباراة جعلته مدافعًا أفضل في الوقت الحالي.

"بصراحة، لست متفاجئاً بالمستوى الذي يلعب به الآن، ويجب أن أعترف، إنه لأمر رائع أن أراه يؤدي بشكل جيد للغاية."



يمتلك كل المقومات اللازمة للعب في أكبر فرق العالم. إنه سريع، رشيق، ذكي، وملتزم للغاية. أنا سعيد جدًا لأجله. أعتقد أنه سيكون أحد لاعبي منتخب نيجيريا (النسور الخضراء) في السنوات القادمة. أعرف جيدًا صفاته - فهو شاب، سريع، قوي في الالتحامات، ويقرأ مجريات المباراة ببراعة.



تخيلوه فقط إلى جانب بنجامين فريدريك وكالفين باسي في خط دفاع منتخب نيجيريا. أعتقد أن السنوات الخمس القادمة مضمونة لهم لأنهم صغار السن وسريعون للغاية. كمدافع، يجب أن تكون سريعًا جدًا، وهذه إحدى أبرز سماته.



