أعرب تشيبويكي نوايو عن سعادته البالغة بعد أن ساعد طرابزون سبور على تحقيق فوز بنتيجة 2-1 على غلطة سراي في ملعب بابارا بارك يوم السبت، بحسب التقارير. Completesports.com.

سدد قلب الدفاع هدف الفوز الحاسم بعد دقيقتين من مرور ساعة من اللعب.

كان هذا الهدف الثالث لنوايو هذا الموسم مع فريق بلاك سي ستورم.

تأمل اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً في الهدف الذي حسم المباراة.

"أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من التسجيل. لكن العامل الأهم في تسجيل الأهداف بالرأس هو التواجد في المكان المناسب. ولأنني كنت في المكان المناسب، تمكنت من تسديد الكرة"، هكذا صرّح نوايو بعد المباراة.

ارتقى طرابزون سبور إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعد الفوز، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر غلطة سراي.

وقال أونواتشو إن الفوز على حاملي اللقب كان مهماً في سعيهم للفوز باللقب.

وأضاف: "أولاً وقبل كل شيء، أود أن أبدأ بشكر الله. أنا ممتن حقاً لهذا الفوز المهم، لهذه النقاط الثلاث. كنا ندرك أهمية هذه المباراة. كنا مستعدين لها وحصلنا على النقاط الثلاث".

بقلم أديبوي أموسو



