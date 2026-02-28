نوايو يتذوق طعم أول أهدافه مع طرابزون سبور

أفادت التقارير أن تشيبويكي نوايوو احتفل بتسجيله أول أهدافه مع نادي طرابزون سبور التركي، أحد أندية الدوري التركي الممتاز. Completesports.com.

سجل نوايو هدفين في فوز طرابزون سبور 3-1 على فاتح كاراغومروك في ملعب بابارا بارك مساء الجمعة.

كما سجل مواطنه المدافع، بول أونواتشو، هدفاً في المباراة.

نوايوو يحتفل بالفوز

"أنا سعيد جداً بالنقاط الثلاث لأنها لم تكن مباراة سهلة بالنسبة لنا"، هكذا قال المدافع المركزي الضخم بعد الفوز على أرضه.

الحمد لله أننا حصلنا على النقاط الثلاث التي كنا نريدها. الأهداف أسعدتني. أشكر الله على كل شيء.

"أحب مساعدة زملائي في الفريق والتواجد معهم. أقول لزملائي في الفريق، أريد دائمًا أن ألمع أحذيتهم وأن أكون في قلب الاحتفالات."

انضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً إلى نادي طرابزون سبور قادماً من نادي وولفسبيرغر النمساوي في يناير.

