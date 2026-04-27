يجب على نوانيري إظهار المزيد من الالتزام في مرسيليا – باي

وصف حبيب باي، مدرب مارسيليا، إيثان نوانيري بأنه موهبة كبيرة، لكنه أكد على أنه بحاجة إلى التكيف مع الضغط العالي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي.



وقد أعلن ذلك بعد أن بقي اللاعب الدولي الإنجليزي على مقاعد البدلاء طوال الدقائق التسعين من المباراة ضد نيس يوم الأحد.

اقرأ أيضا:الدوري الفرنسي: ناندي يصنع هدفاً ويقود مارسيليا للفوز على نيس



وجه بايي تحذيراً بشأن التزام نوانيري، مصرحاً بأن لاعبين آخرين يقدمون أكثر بكثير وأنه يجب عليه أن يثبت نفسه ليحصل على مكان في التشكيلة الأساسية.



مع إقراره بجودته، قال باي في حديث مع موقع الناديوأشار إلى أنه لا تزال هناك جوانب في لعبه تحتاج إلى أن تكون أقوى بكثير، مثل مهاراته الدفاعية وثباته في التدريب، لكي ينافس بفعالية على مركز أساسي.

"إنه لاعب جيد، لكن عليه أن يقدم لنا المزيد في التزامه اليومي. لقد قدم لاعبون آخرون أكثر بكثير"، قال باي.



