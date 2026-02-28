أوباسوجي ينفي مزاعم التلاعب بنتائج المباريات

نفى حارس مرمى منتخب نيجيريا، أماس أوباسوجي، مزاعم التلاعب بنتائج المباريات الموجهة ضده، بحسب التقارير. Completesports.com.

أوقف نادي سينجيدا بلاك ستارز، أحد أندية الدوري التنزاني الممتاز، اللاعب أوباسوجي لمدة ثلاثة أشهر يوم الجمعة بتهمة التلاعب بنتيجة مباراة في كأس الكونفدرالية الأفريقية بالإضافة إلى مباراة محلية.

لكن الشاب البالغ من العمر 26 عاماً تعهد بتبرئة ساحته.

وقال أوباسوجي في بيان: "أؤكد بوضوح أنني لم أشارك قط في التلاعب بنتائج المباريات ولن أفعل ذلك أبداً".

"الأهداف التي تم استقبالها في مباراة كأس الكونفدرالية الأفريقية ضد فلامبو دي سنتر ومباراة الدوري الممتاز ضد نامونغو كانت نتيجة أخطاء كروية، وليست سوء سلوك متعمد."

"أتحمل المسؤولية الكاملة عن أدائي؛ ومع ذلك، يجب عدم الخلط بين الأخطاء التي أرتكبها في الملعب والتلاعب بنتائج المباراة."

كما تعهد حارس المرمى السابق لفريق بيندل للتأمين بولائه لنادي سينجيدا بلاك ستارز الرياضي، قائلاً إن النادي يعني له الكثير.

وأضاف: "أنا ملتزم بخدمة النادي بشرف والمساهمة في نجاحه".

بقلم أديبوي أموسو



