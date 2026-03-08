أُعلن عن تبرئة أوباسوجي من تهم التلاعب بنتائج المباريات – أونونيل

كشف سامسون أونونيل، المدرب السابق لفريق كوارا يونايتد، عن سعادته البالغة بالأنباء التي تفيد بتبرئة حارس مرمى فريق سوبر إيجلز، أماس أوباسوجي، من مزاعم التلاعب بنتائج المباريات بعد تحقيق داخلي.



هذا التطور يريح حارس مرمى فريق النسور الخضراء، الذي كان قد تم إيقافه في وقت سابق بينما كان النادي ينظر في المخاوف التي أثيرت بعد سلسلة من الأخطاء في المباريات الأخيرة.



ومع ذلك، وبعد تحقيقات شاملة، أعلن الفريق التنزاني، سينجيدا بلاك ستارز، أنه لا يوجد دليل على التلاعب أو المقامرة من قبل حارس المرمى.

وفي رد فعل على هذا التطور، قال أونونيل في محادثة مع Completesports.comصرح بأنه مسرور بتبرئة أوباسوجي.



"إنه لخبر رائع أن نعرف أن أوباسوجي قد تمت تبرئته من أي شكل من أشكال مزاعم التلاعب بنتائج المباريات التي وُجهت إليه."



"أنا سعيد لأنه تمت تبرئته ويمكنه الآن التركيز على كرة القدم مع ناديه ومنتخب بلاده دون أي تشتيت."



