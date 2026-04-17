أوبوه: تدخل غير مبرر من الوكلاء والإداريين وراء تراجع نيجيريا على مستوى تحت 17 عامًا

ألقى جون أوبوه، المدرب السابق لفريق النسور الذهبية، باللوم في تراجع نيجيريا الأخير على مستوى ما دون 17 عامًا على التدخل غير المبرر من قبل الوكلاء والإداريين في اختيار اللاعبين.



أوبوه، الذي قاد منتخب النسور الذهبية إلى الميدالية الفضية في كأس العالم تحت 17 سنة 2009، صرح بذلك في مقابلة مع بريلا FM.



وأشار إلى أن عدم كفاية الاستعداد والتدخل الخارجي المستمر في شؤون الفريق قد أثر على تقدم الفريق في المسابقات الكبرى، مما أدى إلى أداء مخيب للآمال وفشل في التأهل للبطولات الأخيرة.

"إن إعادة أمثال أمونيكي، الذي فاز مع فريق النسور الصغار، ليست هي المشكلة، بل الاهتمام الذي يُمنح لهم هو المهم."



إذا أوليتَ الفريق الاهتمام اللازم وحفزته على السعي لتحقيق النتائج، فستحقق النتائج حتماً. أعتقد أن هناك الكثير من التشويش في عملية اختيار اللاعبين اليوم.



يرغب الكثيرون في أن يتم اختيار لاعبيهم بأنفسهم. وهناك مسألة المحسوبية والقبلية. ليس لدينا مدرب يقول: "أنا من يختار فريقي، وإذا فشلت، فأقيلوني". للأسف، يلعب معظمهم اليوم وفقًا لرغبة من منحهم الوظيفة.



عندما يفشلون، تصبح المشكلة غير قابلة للاعتراف، وسيقومون بإقالتك. لذا دع المدربين الذين تم تكليفهم بهذه المهمة يثبتون على موقفهم ويستخرجون أفضل ما لدى اللاعبين الذين يرونهم مؤهلين. إذا فشلوا، فأقيلهم ولكن دعهم يؤدون عملهم.



