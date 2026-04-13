    رسميًا: المدرب السابق لريال مدريد كيروش سيقود غانا إلى كأس العالم 2026

    جيمس أغبيريبي
    

    أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم تعيين كارلوس كيروش، المدرب السابق لريال مدريد، مدرباً جديداً للمنتخب الوطني الأول للرجال، المعروف باسم النجوم السوداء.

    أكد الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان صدر يوم الاثنين تعيين كيروش مدرباً جديداً للفريق.

    يحل المدرب البرتغالي محل أوتو أدو، الذي أقيل بعد خسارة النجوم السوداء 5-1 أمام النمسا و2-1 أمام ألمانيا، في المباريات الودية الدولية التي أقيمت الشهر الماضي.

    أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم أن "المجلس التنفيذي للاتحاد الغاني لكرة القدم، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، قد عين كارلوس كيروش مدرباً رئيسياً للمنتخب الوطني الأول، النجوم السوداء".

    "سيقود المدرب السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد والبرتغال وإيران حملة غانا في كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة."

    "يتمتع كيروش بسجل حافل في كأس العالم. فقد قاد جنوب إفريقيا للتأهل لكأس العالم 2002، وقاد البرتغال إلى مرحلة خروج المغلوب في عام 2010، وتولى مسؤولية إيران في بطولتي 2014 و2018.

    "كما شغل مناصب تدريبية في مصر وعُمان واليابان وقطر، ومن المتوقع أن يستفيد من خبرته الواسعة خلال كأس العالم."

    "يبدأ المدرب كيروش العمل فوراً لإعداد النجوم السوداء للبطولة التي تنطلق في 11 يونيو 2026."

    "ستخوض غانا مباراتها الأولى في دور المجموعات ضد بنما في 17 يونيو 2026 في تورنتو بكندا، قبل أن تواجه إنجلترا وكرواتيا في مباريات المجموعة الأخرى."


    جيمس أغبيريبي

    جيمس صانع محتوى رياضي ومحلل رياضي. كما غطى مباريات دولية لمنتخبي نيجيريا للرجال والسيدات. فيسبوك: James Agberebi

    مقالات ذات صلة المنشورات

