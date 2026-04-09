رسميًا: روبرتسون سيغادر ليفربول بنهاية الموسم الحالي

أعلن نادي ليفربول أن الظهير الأيسر الدولي الاسكتلندي أندي روبرتسون سيرحل في نهاية الموسم الحالي.

أكد نادي ليفربول رحيل روبرتسون في بيان نُشر على موقعه الرسمي يوم الخميس.

"يؤكد نادي ليفربول لكرة القدم أن أندي روبرتسون سينهي مسيرته مع الريدز بنهاية الموسم الحالي."

"بعد تسع حملات ناجحة للغاية في أنفيلد، سيغادر قائد منتخب اسكتلندا النادي عند انتهاء عقده هذا الصيف."

"سيفعل ذلك كأحد أساطير ليفربول الحقيقيين، بعد أن لعب دورًا أساسيًا في نجاحات السنوات الأخيرة على مدار 373 مباراة خاضها حتى الآن."

"بعد انضمامه من هال سيتي في عام 2017، فاز روبرتسون بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأسين للرابطة، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية FIFA، وكأس السوبر الأوروبي، ودرع الاتحاد الإنجليزي."

"ومع ذلك، فإن الاحتفال بإرث روبرتسون مع ليفربول مؤجل تمامًا حتى نهاية الموسم، حيث يركز اللاعب رقم 26 بشكل كامل على مساعدة الريدز على إنهاء موسم 2025-26 بأفضل شكل ممكن."



