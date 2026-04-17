أوفيلي: أولوبادي يحث نجم العدو على العودة إلى صفوف المنتخب النيجيري

مجلس الأمن القومي يؤكد مجدداً دعمه لأوفيلي بعد انتكاسة تغيير الولاء

أكد المدير العام للجنة الرياضية الوطنية، السيد بوكولا أولوبادي، أن نيجيريا لا تزال تدعم فايفر أوفيلي بشكل كامل وتتوق إلى الترحيب بها مجدداً في صفوف المنتخب الوطني.

أعاد أولوبادي التأكيد على التزام المجلس الرياضي الوطني بدعم العداءة النيجيرية الموهوبة أوفيلي، وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى برفض طلبها بنقل ولائها إلى تركيا.

أُبلغت أوفيلي "الوطن ينتظر" وسط نداء عاطفي

"إنها ابنتنا. نحن نحبها كثيراً، وقد قلت دائماً إنه يجب علينا التحدث معها لكي تعود إلى المنزل. أنا أناشد أوفيلي والمقربين منها أن المنزل ينتظرها"، هكذا قال النائب أولوبادي.

لا تشعر بالإحباط أو الغضب. اعلم أننا نحبك وما زلنا نريد عودتك. نعدك بكل الدعم الذي تحتاجه للتألق في الألعاب الأولمبية بعد عامين.

المجلس الوطني للرياضة يعد بتوفير بيئة داعمة لنجاح الرياضيين

يدرك المجلس الوطني للرياضة التعقيدات التي يواجهها الرياضيون في اتخاذ القرارات المهنية، ويؤكد مجدداً التزامه بتعزيز بيئة داعمة وممكّنة حيث يمكن لمواهب مثل أوفيلي أن تتفوق على أعلى مستوى.

كما أكد على أهمية التعاون المستمر مع الاتحادات الرياضية والجهات المعنية الرئيسية لضمان حصول الرياضيين النيجيريين على الموارد والرعاية والدعم المؤسسي اللازم للنجاح على الساحة العالمية.

بقلم ريتشارد جيديكا ، أبوجا



