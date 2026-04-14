أوكافور فخور بعد أن سجل هدفين ليقود ليدز للفوز على مانشستر يونايتد

أعرب نواه أوكاور عن سعادته بمساعدة ليدز يونايتد على الفوز على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد ليلة الاثنين.

سجل أوكافور هدفين في الشوط الأول لصالح الضيوف في المباراة التي اتسمت بالتنافس الشديد.

كان أداء مانشستر يونايتد سيئاً في الشوط الأول، ثم طُرد ليساندرو مارتينيز بعد 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

قلص كاسيميرو الفارق بهدف لصالح الشياطين الحمر في الشوط الثاني.

قال أوكافور: "أعتقد أنني أستطيع التسجيل ومساعدة الفريق. وهذا ما يجعلني سعيداً وفخوراً للغاية". سكاي سبورتس.

"لكن لكل لاعب ولكل عضو من أعضاء الجهاز الفني الذين كانوا معنا، نوجه إشادة كبيرة لأننا كنا نقاتل حتى النهاية وكنا نستحق النقاط الثلاث."

وعن هدفه الثاني، أضاف: "أعتقد أنني سددت جيداً، لقد حاولت لأنه إذا لم تحاول فلن تدخل الكرة المرمى. لقد حاولت وسجلت هدفي الثاني، لذا أنا سعيد جداً بذلك."

"لقد زاد ذلك من حماسنا للمباراة، وكنا نعلم أنه يتعين علينا الدفاع كفريق. لقد قدمنا ​​أداءً جيدًا، لذا نحن متحمسون وسعداء للغاية."

كما أشاد أوكافور بجهودهم الدفاعية بينما كان أصحاب الأرض يسعون لتحقيق التعادل.

قال: "كنا نعلم أن هدفهم لم يكن في أفضل وقت. لذلك كان أمامنا 20-30 دقيقة أخرى للصمود. كان علينا أن ندافع ونهاجم كفريق واحد. نأخذ هذا على محمل الجد ونتطلع إلى الأمام."



