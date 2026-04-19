أوكافور فخور بعد فوز ليدز يونايتد على وولفرهامبتون

أعرب نواه أوكاور عن سعادته البالغة بعد تسجيله هدفاً في فوز ليدز يونايتد على وولفرهامبتون واندررز.

سجل أوكافور هدفاً في فوز ليدز يونايتد 3-0 على وولفرهامبتون يوم السبت.

كما سجل المهاجم هدفين في فوز فريق ليدز يونايتد 2-1 على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد الأسبوع الماضي.

قال أوكافور بعد المباراة: "أسبوع لا يُصدق!".

"كل ما أردته هو الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط من هاتين المباراتين، والآن لدينا فوزان متتاليان، ست نقاط."

أنا سعيد للغاية وفخور جداً بفريقنا بأكمله. علينا أن نستمر على هذا المنوال وأن نستمتع بهذا اليوم ونحتفل به، ومن الغد فصاعداً علينا أن نركز على المستقبل ونتطلع إلى المباراة القادمة.

"لا وقت للراحة، أعتقد أنه يجب علينا الاستمرار. لدينا مباريات مهمة قادمة. يجب أن نكون مركزين، جميعنا كفريق واحد."

قلتُ في اليوم الآخر، إن الأجواء وبناء الفريق رائعان حقاً. نحن مثل عائلة واحدة، لذا علينا أن نستمر ونتدرب بجد ولا نبذل أي جهد أقل من ذلك ولو بنسبة واحد بالمائة.



