أوكونكو لديه الكثير ليثبته مع فريق إيجلز – أغو

كشف اللاعب الدولي النيجيري السابق ألوي أغو أن حارس مرمى ريكسهام آرثر أوكونكو لديه الكثير ليثبته مع منتخب النسور الخضراء ليحصل على المركز الأول.



تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وافق يوم الثلاثاء على تغيير آرثر أوكونكو ولاءه الدولي من إنجلترا إلى نيجيريا.



أصبح حارس مرمى ريكسهام البالغ من العمر 24 عامًا مؤهلًا الآن لتمثيل منتخب النسور الخضراء، مما يوفر دفعة كبيرة لخيارات الفريق في حراسة المرمى ويضيف منافسة على المركز الأساسي.



وفي رد فعل على هذا التطور، تحدث أغو في محادثة مع Completesports.com أشاد بقرار أوكونكو باللعب مع منتخب النسور الخضراء، وأعرب عن اعتقاده بأنه سيكون إضافة قيّمة للمنتخب الوطني الأول.

"إنه خبر سار أن نسمع أن أوكونكو قد قرر تمثيل منتخب النسور الخضراء على المستوى الدولي."



"لقد اتخذ قراراً حكيماً باللعب لنيجيريا بدلاً من إنجلترا، وأعتقد أنه سيكون إضافة قيّمة في النهاية."



"لديه الكثير ليثبته إذا كان عليه أن يزيح أمثال ستانلي نوابالي، ومادوكا أوكوي، وفرانسيس أوزوهو، وغيرهم من هذا المركز."



"إنه تحدٍ صعب، وأنا أعلم أنه سيكون مستعدًا للمنافسة على المركز الأول."



