أوكونكو يُمنى بهزيمة مُذلة على أرضه مع فريق ريكسهام الساعي للصعود أمام ساوثهامبتون

شارك آرثر أوكونكو في المباراة التي تلقى فيها فريق ريكسهام ضربة قوية في سعيه للتأهل إلى الأدوار الإقصائية المؤهلة لبطولة التشامبيونشيب، وذلك بعد هزيمته 5-1 أمام ساوثهامبتون في بطولة التشامبيونشيب الإنجليزية ليلة الثلاثاء.

وبهذا الفوز، ارتقى ساوثهامبتون إلى المركز السادس برصيد 66 نقطة، بينما تراجع ريكسهام، برصيد 64 نقطة، إلى المركز السابع في جدول الدوري.

كانت مباراة ضخمة في ملعب "ذا ريسكورس" في محاولة للحفاظ على حلم تحقيق ترقية رابعة متتالية غير مسبوقة، وقد عانى فريق فيل باركنسون من أكبر خسارة له هذا الموسم أمام فريق القديسين المتألق الذي مدد سجله الخالي من الهزائم إلى 16 مباراة في جميع المسابقات.

لم يكن هناك أي أثر سلبي لكأس الاتحاد الإنجليزي على فريق القديسين، الذين تغلبوا على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال في نهاية الأسبوع ليبلغوا الدور نصف النهائي، وقد تقدموا بنقطتين على ريكسهام مع مباراة مؤجلة.

لم يكن فريق ريكسهام، الذي يتبقى له خمس مباريات، في المباراة خلال النصف ساعة الأولى، وكان متأخراً بنتيجة 2-0 عن جدارة، بينما كان بإمكان ساوثهامبتون أن يتقدم بنتيجة أكبر.

أعاد جوش وينداس فريق الريدز إلى المباراة بهدفه الثالث عشر هذا الموسم قبل الاستراحة، ليصبح لاعب خط الوسط هدافًا مشتركًا مع كيفر مور.

كان الهدف التالي حاسماً، وتقدم فريق القديسين بنتيجة 3-1 بعد مرور ساعة بقليل، قبل أن يسجل هدفين آخرين بعد أن اصطدمت تسديدة ريكسهام بالقائم.

قام أوكونكو مؤخراً بتغيير ولائه الدولي إلى نيجيريا بعد أن لعب مع منتخب إنجلترا على مستوى الشباب.

ولد أوكونكو في كامدن بلندن بإنجلترا لأبوين نيجيريين، وبدأ مسيرته في أكاديمية هامبستيد قبل أن ينتقل إلى ليندوس بارك، حيث انضم إلى أكاديمية أرسنال وهو في الثامنة من عمره في عام 2009.

وقع عقدًا احترافيًا مع أرسنال في أوائل يوليو 2021، وارتدى الرقم 33 مع الفريق الأول.

شارك أوكونكو لأول مرة مع الفريق الأول في 13 يوليو 2021، ضد هيبرنيان في مباراة ودية، حيث أخطأ في تقدير تمريرة خلفية من زميله في فريق أرسنال سيدريك سواريس، مما منح مارتن بويل فرصة سهلة للتسجيل، في خسارة 2-1 أمام هيبرنيان.

غادر أوكونكو نادي أرسنال في 30 يونيو 2024 عند انتهاء عقده مع النادي.[13]

بقلم جيمس أغبيريبي



