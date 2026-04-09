أوكونكو سيُشكّل منافسةً قويةً لنوابالي وأوكوي في فريق النسور – إيجيوفور

يعتقد إريك إيجيوفور، اللاعب الدولي النيجيري السابق، أن حارس مرمى ريكسهام آرثر أوكونكو سيشكل منافسة قوية لستانلي نوابالي ومادوكا أوكوي في صفوف فريق النسور الخضراء.



أوكونكو، المولود في كامدن لأبوين نيجيريين، سبق له أن لعب مع منتخب إنجلترا في عدة فئات عمرية خلال فترة وجوده في أرسنال، بما في ذلك فريق تحت 18 عامًا.



بعد أن غيّر ولاءه لتمثيل منتخب النسور الخضراء، تحدث إيجيوفور في محادثة مع بريلا اف ام، وأكد أن انضمام أوكونكو إلى المنتخب الوطني الأول سيكون تطوراً مرحباً به.

وأشار إلى أنه مع إعادة بناء نيجيريا الآن استعداداً لكأس العالم 2030، فإن حارس مرمى ريكسهام سيضع نوابالي وحراس المرمى الآخرين في حالة تأهب قصوى.



"إنها صفقة جيدة للمنتخب النيجيري لأننا نريد منافسة صحية على هذا المركز. وجود حارس مرمى إضافي سيجعل الجميع يترقبون."



لن يواجه مدرب حراس المرمى أي مشكلة، لأن الحارس الذي يقدم أداءً جيدًا في التدريبات سيتولى مهمة حراسة المرمى. إنها فرصة لنا لنرى أوكونكو، وإذا استطاع أن يصبح الحارس الأساسي، فلا مشكلة.



"عندما لا تبذل قصارى جهدك في هذا المركز، فأنت تعلم أن هناك من سينافسك عليه. لذا فهو مركز جيد لمنتخب النسور الخضراء."



