أوكورونكو يحرز جائزة أفضل لاعب في المباراة في فوز فريق تورنتو إيه إف سي على فريق فانكوفر رايز

حصلت إستر أوكورونكو على لقب أفضل لاعبة في المباراة بعد فوز فريق إيه إف سي تورنتو على فريق فانكوفر رايز بنتيجة 3-2 في مباراته الافتتاحية للموسم، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

سجل أوكورونكو هدفاً وصنع آخر في المباراة المثيرة.

قلب فريق إيه إف سي تورنتو تأخره بنتيجة 2-1 إلى فوز في المباراة التي أقيمت على ملعب سوانغارد.

مرر أوكورونكو الكرة إلى سارة ستراتيجاكيس ليسجل هدف التعادل للفريق المضيف في بداية الشوط الثاني.

ثم سجل اللاعب الدولي النيجيري هدف الفوز قبل 18 دقيقة من نهاية المباراة.

تم استبدال اللاعبة البالغة من العمر 29 عاماً في الدقيقة 84 بكايلا نوفاك.

سجل المهاجم متعدد المواهب 11 هدفاً وثماني تمريرات حاسمة في 29 مباراة مع فريق إيه إف سي تورنتو الموسم الماضي.



