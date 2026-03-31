أوكوي يرغب دائمًا في اللعب على مستوى عالٍ – إنلر

كشف المدير الفني لنادي أودينيزي، جوكهان إنلر، أن حلم حارس مرمى منتخب نيجيريا، مادوكا أوكوي، كان دائماً اللعب على مستوى عالٍ.



أعلن إنلر ذلك على خلفية أدائه الرائع ضد إيران في بطولة رباعية يوم الجمعة الماضي.



تحدث مع جميع أسواق الويبصرح إنلر بأنه كان يتابع أداء أوكوي مع ناديه ومنتخب بلاده باستمرار.



وأشار إلى أن اللاعب الدولي النيجيري يعلم أنه يجب عليه إثبات جدارته في المنتخب الوطني.

"يجب أن تسألوه [أوكوي] عما نفعله. نحن نعمل معًا بشكل وثيق؛ يجب على حارس مرمى مثله أن يلعب دائمًا على مستوى عالٍ جدًا"، هذا ما قاله السويسري في تصريحات كشف عنها موقع Tutto Mercato Web.



"الأمر المهم هو التحدث مع اللاعبين بشكل فردي، حتى تتمكن من التعمق أكثر. مع مادوكا، كان الأمر كذلك، كل أسبوع، مع مدرب حراس المرمى، ومع المدرب، نعمل كثيراً."



"من المهم منحه الثقة، عليه أن يقدم شيئاً ما فيما يتعلق بالتواصل، إنه ينضج ببطء، وقد انضم أيضاً إلى المنتخب الوطني، وهو يعلم أنه يجب عليه أن يثبت نفسه في كل مباراة."



"أنا دائماً أواكبه. عندما أرى إشارات في الاتجاه المعاكس، يجب عليّ توجيهها على الفور لأنه لا يزال هناك 8 مباريات وأريد أن أقدم أداءً أفضل من العام الماضي"، هكذا اختتم اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً حديثه.



