أوكوي يشعر بخيبة أمل من تعادل أودينيزي مع لاتسيو

أعرب مادوكا أوكوي عن خيبة أمله من نتيجة مباراة أودينيزي ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي. Completesports.com التقارير.
انتهت مباراة مثيرة على ملعب أوليمبكو مساء الاثنين بالتعادل 3-3 بين فريق زيبراس.
سدد كينغسلي إهيزيبو كرة صاروخية في سقف المرمى من زاوية صعبة ليمنح أودينيزي التقدم في الدقيقة 18.
تعادل لاتسيو في أول فرصة له في المباراة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني بفضل تسديدة رائعة من لوكا بيليجريني.
منح بيدرو أصحاب الأرض التقدم لأول مرة في المباراة قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، بينما عادل آرثر عطا النتيجة لأودينيزي بتسديدة سهلة في الدقيقة 86.
منح عطا التقدم للضيوف للمرة الثانية في المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لكن دانييل مالديني أعاد التعادل للاتسيو بعد دقيقتين.
أوكوي يتحدث عن التعادل
قال أوكوي إنهم يشعرون بالحزن لعدم تحقيق الفوز في المباراة.
"الآن نشعر وكأننا خسرنا نقطتين، لكن غدًا سندرك أننا حصدنا نقطة مهمة خارج أرضنا أمام لاتسيو، وهو أمر ليس بالسهل. نشعر بخيبة أمل الآن، لكن علينا المضي قدمًا"، هكذا صرّح أوكوي. الموقع الرسمي للنادي.
هذه هي كرة القدم؛ كنا متأخرين ومتقدمين في الوقت نفسه، ومن المؤسف الهدف الذي استقبلناه في النهاية. لقد كانت مباراة جيدة للمشاهدين. في الأيام القادمة، سنرى أين نحتاج إلى التحسين.
بقلم أديبوي أموسو
