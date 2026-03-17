أوكوي يحصل على مكان في فريق الأسبوع في الدوري الإيطالي

تم اختيار حارس مرمى منتخب نيجيريا، مادوكا أوكوي، ضمن فريق الأسبوع في الدوري الإيطالي. Completesports.com التقارير.

تألق أوكوي في خسارة أودينيزي الضئيلة 1-0 أمام يوفنتوس يوم السبت الماضي.

سجل جيريمي بوغا، لاعب منتخب ساحل العاج، الهدف الحاسم قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول.

قام حارس مرمى سبارتا روتردام السابق بتصديه مرتين لتسديدات بوغا، بالإضافة إلى مانويل لوكاتيلي، وكينان يلدز، وفابيو ميريتي في المباراة.

حصل أوكوي على مكان في فريق الأسبوع لأول مرة هذا الموسم.

شارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً في 21 مباراة في الدوري مع أودينيزي في الموسم الحالي.

تم اختيار دودو لاعب فيورنتينا، وليو أوستيجارد لاعب جنوى، وأنطونيو كاراتشولو لاعب بيزا ضمن خط الدفاع الثلاثي.

في خط الوسط هم؛ غوستاف إيزاكسين، وأميرهان إيلخان، وماتيو بوليتانو، ولوكاس دا كونها.

ويشكل روبرتو بيكولي وستيفانو موريو وجيوفاني سيميوني الثلاثي الهجومي.

بقلم أديبوي أموسو



