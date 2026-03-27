    أوكوي يوضح سبب غيابه عن كأس الأمم الأفريقية 2025

    كشف مادوكا أوكوي عن سبب رفضه دعوة للعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025. Completesports.com التقارير.

    كان غياب أوكوي ملحوظاً عن تشكيلة نيجيريا في البطولة التي أقيمت في المغرب.

    تم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في بداية موسم 2025/26 بعد إيقافه بسبب تورطه المزعوم في فضيحة مراهنات.

    اقرأ أيضا:هدف إيوبي الرائع يرشحه لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

    أوضح حارس مرمى واتفورد السابق أنه اختار التغيب عن بطولة كأس الأمم الأفريقية من أجل التركيز على استعادة لياقته البدنية بعد فترة طويلة من الابتعاد عن المنافسات الرسمية.

    أوكوي يتحدث عن غيابه عن كأس الأمم الأفريقية 2025

    وأضاف أوكوي أنه من المهم بنفس القدر بالنسبة له أن يرد الجميل لأودينيزي على دعمهم له خلال فترة غيابه.

    وقال لمجلة ألمانية: "بما أنني لم أكن حارس المرمى الأساسي لنيجيريا، فقد اعتقدت أنه من الأفضل البقاء في أودينيزي، والعمل على تحسين مستواي، وأيضًا إظهار امتناني للنادي لدعمه لي خلال فترة صعبة". كيكر.

    تم ضم أوكوي إلى تشكيلة نيجيريا للمباريات الودية الدولية القادمة ضد إيران والأردن.

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

    مقالات ذات صلة المنشورات

