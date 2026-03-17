إغلاق القائمة
    لاعبو كرة القدم النيجيريون في الخارج

    "أوكوي أصبح حارس مرمى ممتازًا الآن" - حارس مرمى يوفنتوس السابق

    أوستن أخيلومين

    وصف إيمانويل بيلاردي، حارس مرمى يوفنتوس السابق، مادوكا أوكوي، حارس مرمى النسور الخضراء بأنه حارس مرمى ممتاز.

    أدلى بهذا التصريح في ضوء تصديات أوكوي الرائعة خلال خسارة أودينيزي 1-0 أمام يوفنتوس في مباراة الدوري الإيطالي يوم السبت.

    تذكر أن جيريمي بوغا سجل هدفاً في المباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي ليمنح يوفنتوس فوزاً ثميناً بنتيجة 1-0 خارج أرضه على أودينيزي.

    في دردشة مع كالتشيو أودينيزيأشاد بيلاردي بالحارس الدولي النيجيري لأدائه الممتاز في حراسة المرمى، لكنه أشار إلى أنه بحاجة إلى تحسين إدارته للمباراة.

    "أوكوي أصبح الآن حارس مرمى ممتاز."

    "إنه يحتاج فقط إلى تحسين إدارة المباراة، لأنه في بعض الأحيان يلعب بشكل غريزي للغاية."

    "لكنه يحرز تقدماً. يمكنك أن ترى أن هناك الكثير من العمل الذي قام به وأنه نضج كثيراً."


    سهم.
    أوغسطين أكيلومين كاتب محتوى رياضي متحمس. من مشجعي فريق سوبر إيجلز وفريق تشيلسي. هدفي هو الترويج للعبة الرياضة على مستوى العالم.

    اترك رد

    يستخدم هذا الموقع نظام Akismet لتقليل الرسائل الضارة. تعرف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.