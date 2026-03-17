"أوكوي أصبح حارس مرمى ممتازًا الآن" - حارس مرمى يوفنتوس السابق

وصف إيمانويل بيلاردي، حارس مرمى يوفنتوس السابق، مادوكا أوكوي، حارس مرمى النسور الخضراء بأنه حارس مرمى ممتاز.



أدلى بهذا التصريح في ضوء تصديات أوكوي الرائعة خلال خسارة أودينيزي 1-0 أمام يوفنتوس في مباراة الدوري الإيطالي يوم السبت.



تذكر أن جيريمي بوغا سجل هدفاً في المباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي ليمنح يوفنتوس فوزاً ثميناً بنتيجة 1-0 خارج أرضه على أودينيزي.

في دردشة مع كالتشيو أودينيزيأشاد بيلاردي بالحارس الدولي النيجيري لأدائه الممتاز في حراسة المرمى، لكنه أشار إلى أنه بحاجة إلى تحسين إدارته للمباراة.



"أوكوي أصبح الآن حارس مرمى ممتاز."



"إنه يحتاج فقط إلى تحسين إدارة المباراة، لأنه في بعض الأحيان يلعب بشكل غريزي للغاية."



"لكنه يحرز تقدماً. يمكنك أن ترى أن هناك الكثير من العمل الذي قام به وأنه نضج كثيراً."

