إغلاق القائمة
    لاعبو كرة القدم النيجيريون في الخارج

    تم اختيار أوكوي ضمن فريق الأسبوع في الدوري الإيطالي

    أديبوي أموسو
    مدرب سبارتا روتردام يريد من أوكوي العودة مبكرًا من كأس الأمم الأفريقية

    حصل مادوكا أوكوي على مكان في فريق الأسبوع في الدوري الإيطالي بعد تقديمه أداءً متميزاً في فوز أودينيزي 3-0 على إيه سي ميلان في ملعب سان سيرو.

    أنقذ حارس المرمى النيجيري عدة كرات حاسمة ليحقق فوزاً تاريخياً لفريق زيبراس، مانعاً محاولات لوكا مودريتش وأليكسيس ساليمايكرز ويوسف فوفانا.

    كما سجل أوكوي شباكه النظيفة للمرة الثالثة على التوالي في المباراة.

    لقد حقق هذا الإنجاز لأول مرة في مسيرته المهنية.

    وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختياره ضمن فريق الأسبوع هذا الموسم.

    كما تم اختيار زميله في فريق أودينيزي، يورغن إيكيلينكامب، ضمن التشكيلة.

    سيستضيف أودينيزي فريق بارما على ملعب بلو إنرجي في نهاية هذا الأسبوع.


    سهم.
    أديبوي أموسو

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

    اترك رد

    يستخدم هذا الموقع نظام Akismet لتقليل الرسائل الضارة. تعرف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.