أُقصي أوكوي من مباراة النسور الخضراء ضد الأردن بسبب الإصابة.

أفادت التقارير أن حارس مرمى أودينيزي، مادوكا أوكوي، سيغيب عن مباراة نيجيريا الودية الدولية ضد النشامة الأردني بسبب الإصابة. Competesports.com.

أكد المسؤول الإعلامي بروميس إيفوجي استبعاد أوكوي من المباراة بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أثناء التدريب.

سيعود اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً الآن إلى إيطاليا لمواصلة علاجه مع نادي أودينيزي.

يتعين على المدرب الرئيسي إريك شيلي الآن الاختيار بين فرانسيس أوزوهو وأديبايو أديليي كبديل لأوكوي في المباراة ضد الأردن.

لعب أوزوهو كبديل لستانلي نوابالي في كأس الأمم الأفريقية 2025.

يمتلك تشيلي 21 لاعباً تحت تصرفه بعد رحيل المدافعين سيمي أجايي وبرونو أونيمايتشي (الذي وضعت زوجته مولوداً) من معسكر الفريق.

سيواجه منتخب النسور الخضراء نظيره الأردني في ملعب كورندون إيرلاينز بارك يوم الثلاثاء.

تغلب أبطال أفريقيا ثلاث مرات على إيران بنتيجة 2-1 في أول مباراة ودية لهم على نفس الملعب يوم الجمعة الماضي.

بقلم أديبوي أموسو



