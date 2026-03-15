أوكوي يستخلص الجوانب الإيجابية من هزيمة أودينيزي أمام يوفنتوس

أعرب مادوكا أوكوي عن رضاه عن أدائه الفردي على الرغم من هزيمة أودينيزي على أرضه أمام يوفنتوس بنتيجة 1-0. Completesports.com التقارير.

سجل جيريمي بوغا، لاعب منتخب ساحل العاج، هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 38.

قدم أوكوي أداءً رائعاً في المباراة التي اتسمت بالتنافس الشديد، حيث قام بعدد من التصديات الحاسمة.

قدم اللاعب الدولي النيجيري تصديات حاسمة ليحرم جيريمي بوغا من التسجيل في مناسبتين، بالإضافة إلى مانويل لوكاتيلي، وكينان يلدز، وفابيو ميريتي.

لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً أعرب عن أسفه لعدم قدرة فريق زيبراس على تحقيق نقطة واحدة على الأقل من المباراة.

"أتيحت لنا اليوم فرصة الحصول على نقطة على الأقل، لكن يوفنتوس فريق قوي للغاية. علينا الآن التركيز على المباراة القادمة"، هكذا صرّح أوكوي. الموقع الرسمي للنادي.

"أنا سعيد بأدائي، ولكن في النهاية، ما يهم هو أن يحصل الفريق على النقاط."

رغم الهزيمة، لا يزال أودينيزي في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة.

بقلم أديبوي أموسو



