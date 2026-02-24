أوكبارا: يجب اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن الإساءات العنصرية الموجهة إلى أروكوداري

دعا اللاعب الدولي النيجيري السابق جودوين أوكبارا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المسؤولين عن الإساءات العنصرية التي استهدفت مهاجم منتخب النسور الخضراء تولو أروكوداري.



تعرض أروكوداري لرسائل عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إضاعته ركلة جزاء خلال خسارة وولفرهامبتون أمام كريستال بالاس.



تحدث مع كرة القدم في أفريقيا، أوكبارا، الذي لم يكن راضياً عن هذا التطور، اتهم كلاً من الفيفا واليويفا بمعاقبة أي شخص متورط في مثل هذا العمل.

"من المحزن أن يستمر هذا الأمر حتى عام 2026، وأعتقد أنه يجب اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عنه"، صرّح أوكبارا لموقع Footy-Africa. "كرة القدم رياضة توحد الناس، ولا ينبغي السماح بالعنصرية أو أي شكل من أشكال التمييز في هذه اللعبة".



يجب منع بعض المشجعين منعاً باتاً من دخول الملاعب. على الفيفا وغيرها من الهيئات الإدارية لكرة القدم اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة. إن أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز غير مقبول بتاتاً في كرة القدم.



لم يخض معهم فترة إعداد للموسم، وهذا قد يكون أحد أسباب تراجع مستواه. عليهم منحه بعض الوقت، ربما الانتظار حتى الموسم المقبل لمعرفة ما سيحدث. بعد ذلك، يمكنهم مناقشة إمكانية نقله إلى نادٍ آخر. قد ينتقل حتى إلى دوري آخر ويبدأ بتسجيل الأهداف، فكيف سيبررون ذلك؟



