سباق أوكبيكبي لمسافة 10 كيلومترات يُعلن عن أوشيومول وأحمد كسفيرين مع بدء العد التنازلي لمدة 30 يوماً

قبل 30 يومًا من انطلاق سباق أوكبيكبي الدولي لمسافة 10 كيلومترات، الحائز على التصنيف الذهبي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، قام المنظمون بتعيين الرفيق آدمز عليو أوشيومول وياسر أحمد كسفراء للحدث، مما يؤكد مكانته العالمية المتنامية.

وقالت شركة بامودزي للتسويق الرياضي، وهي الجهة المروجة والمنظمة للسباق، إن هذه التعيينات تعكس مساهمات الرجال في مصداقية ونجاح المنافسة، التي أصبحت واحدة من أبرز سباقات الطرق في إفريقيا.

يسلط المنظمون الضوء على الأثر الدبلوماسي

أوضح مايك إيتيمواغبور، الرئيس التنفيذي لشركة بامودزي ومروج السباق: "يتم اختيار السفراء ليس فقط لمكانتهم العامة ولكن لتأثيرهم المباشر على نمو واستدامة واعتراف دولي بسباق أوكبيكبي".

يجسد كل من السيناتور أوشيومول والسيد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة Premier Sports Timing، تلك الصفات، أحدهما من خلال رؤيته للبنية التحتية، والآخر من خلال تميزه التقني.

يُنسب الفضل إلى أوشيومول، الحاكم السابق لولاية إيدو وعضو مجلس الشيوخ الحالي، في تمكين السباق من خلال بناء الطريق الذي أدى إلى انطلاق الحدث في عام 2013. وقد أشرف أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة Premier Sports Timing، على التوقيت الدقيق منذ البداية، مما يضمن العدالة والاعتراف الدولي بالأداء.

تعزيز المكانة العالمية لعرق أوكبيكبي

يُعدّ هذا السباق، المقرر إقامته في 23 مايو/أيار في بلدة أوكبيكبي بولاية إيدو، واحداً من 40 سباقاً فقط من سباقات الطرق المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى لعام 2026، وواحداً من ثلاثة سباقات فقط في القارة الأفريقية. ويتميز بكونه أول سباق في غرب أفريقيا يحصل على هذا التصنيف.

يحمل الكيني دانيال سيميو إيبينيو الرقم القياسي للرجال في هذا المسار بزمن قدره 28:28، بينما سجلت الكازاخستانية المولودة في كينيا كارولين تشيبكويتش كيبكيروي الرقم القياسي للسيدات بزمن قدره 32:38 في عام 2023.

سباق أوكبيكبي يعزز السياحة والاقتصاد المحلي

وبعيداً عن ألعاب القوى، حوّل سباق أوكبيكبي البلدة الريفية إلى وجهة عالمية، حيث عرض الحيوية الثقافية والاقتصادية لمنطقة إيدو الشمالية.

تحوّل كل دورة من دورات أوكبيكبي إلى مركز للتجارة والسياحة، حيث تقدم للزوار منافسة النخبة وكرم ضيافة المجتمع المحلي.

أوشيومول يشيد بالتضاريس الفريدة للعرق

وصف أوشيومول السباق بأنه لا مثيل له: "إنه أفضل سباق طرق في العالم... لا يوجد مكان في العالم يتمتع بمثل هذه التضاريس الخلابة، من تلال ووديان ساحرة، وخضرة تغطي المكان، ومجتمع بريء خالٍ من التلوث، وهواء نقي. إذا كنت تبحث عن أناس يتمتعون بكرم الضيافة الأفريقية التقليدية، فالسكان المحليون هم الأفضل."

يقول الخبراء إن التضاريس الجبلية والهواء النقي يوفران للرياضيين مزايا فسيولوجية ونفسية نادرة، مما يعزز اللياقة القلبية الوعائية وكفاءة الرئة والتعافي.

تزايد النفوذ العالمي لعرق أوكبيكبي

بفضل السفراء الذين يجسدون الرؤية البنيوية والتميز التقني، ومع وضع الأرقام القياسية والإمكانات السياحية نصب أعينهم، يواصل سباق أوكبيكبي الدولي لمسافة 10 كيلومترات تعزيز مكانته العالمية كحدث رئيسي لسباقات الطرق في نيجيريا.



