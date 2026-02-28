قدّم أولاوين تمريرة حاسمة في فوز ريزيسبور 3-0 على قاسم باشا

قدم إبراهيم أولاوين تمريرة حاسمة حيث سحق فريق ريزيسبور فريق قاسم باشا بنتيجة 3-0 في الدوري التركي الممتاز يوم السبت.

كانت هذه أول تمريرة حاسمة لأولاووين بعد 17 مباراة في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

كما سجل هدفاً لصالح ريزيسبور الجناح النيجيري المولود في إنجلترا أديدير ميبودي.

مرر أولاوين الكرة إلى ميبودي الذي وضع ريزيسبور في المقدمة بنتيجة 3-0 قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

وبهذا الفوز، ارتقى فريق ريزيسبور إلى المركز العاشر برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب الدوري.



