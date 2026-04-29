أولاينكا يحتفل بجائزة هدف الشهر من نادي أبويل

احتفل بيتر أولاينكا بفوزه بجائزة هدف الشهر من نادي أبويل لكرة القدم. Completesports.com التقارير.

فاز أولاينكا بالجائزة عن هدفه الرائع في فوز فريق أبويل على أبولون ليماسول في كأس قبرص.

سجل المهاجم النيجيري أهدافاً في مباريات متتالية خلال الشهر.

كما سجل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا هدفًا في مباراة التعادل 3-3 بين ثريلوس وبافوس إف سي يوم الأحد.

أبدى أولاينكا ردة فعله على فوزه بالجائزة الفردية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كتب المهاجم على صفحته على فيسبوك: "سعيد بالفوز بجائزة هدف الشهر".

انضم المهاجم إلى نادي أبويل في صفقة انتقال حر في وقت سابق من هذا العام.

سجل هدفين في 10 مباريات بالدوري مع أبطال قبرص 29 مرة.



