أولاينكا يعرب عن رضاه بتسجيله هدفاً في أول مباراة له على أرضه مع فريق أبويل

أعرب مهاجم فريق "سوبر إيجلز" بيتر أولاينكا عن سعادته بتسجيله هدف الفوز في أول مباراة له على أرضه مع فريق أبويل ضد أومونيا يوم الأحد.



سجل اللاعب النيجيري الدولي، الذي انضم إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 81.



وفي معرض تعليقه على أدائه، صرح أولاينكا بأنه أعجب بالطريقة التي قاتل بها الفريق بشدة لتأمين النقاط الثلاث.

"لقد قاتل الفريق، قاتلنا من البداية إلى النهاية، وأعتقد أننا نستحق الفوز. أنا سعيد بتسجيل هذا الهدف والجميع متحمسون للغاية."



"لقد كان الجو رائعًا للغاية لأن هذه كانت أول مباراة لي هنا على أرض الملعب، ورأيت الجماهير تأتي لدعمي، لقد كان جوًا مذهلاً حقًا."



"أعرف نادي أبويل منذ فترة طويلة لأني أتابع دوري أبطال أوروبا. لقد لعبت في شمال قبرص، لكنني أشاهد الكثير من مباريات كرة القدم وأعرف نادي أبويل جيداً، لذا فهي فرصة جيدة لي للمجيء إلى هنا."



