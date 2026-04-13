يجب أن يُمثّل أوليسيه منتخب النسور الخضراء، وليس فرنسا – أوليسيه

أعرب اللاعب النيجيري الدولي السابق صنداي أوليسيه عن خيبة أمله لرؤية نجم بايرن ميونيخ مايكل أوليسيه يمثل فرنسا بدلاً من منتخب النسور الخضراء على المستوى الدولي.



كان أوليس، المولود في إنجلترا لأب نيجيري وأم جزائرية فرنسية، مؤهلاً للعب لصالح نيجيريا أو الجزائر أو إنجلترا أو فرنسا.

اقرأ أيضا:أونيديكا مرشح لجائزة أفضل لاعب أفريقي في بلجيكا



في بودكاسته "رؤى كرة القدم العالمية"قبل مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وريال مدريد، أشاد أوليسيه بموهبة نجم كريستال بالاس السابق، لكنه أعرب عن إحباطه.



"عندما أرى أوليس يلعب، أشعر بغضب شديد. أقول فقط إن هذا اللاعب لا يجب أن يرتدي قميص المنتخب الفرنسي؛ بل يجب أن يرتدي قميص نيجيريا الأخضر والأبيض والأخضر."



"لهذا السبب شعبنا مضحك. حتى أن البعض أرسل رسائل يسألون فيها لماذا قمت بتخريبنا - ابنك ذهب للعب مع فرنسا. إنه ليس ابني، واسمه الحقيقي أوليس لا ينتهي بحرف الهاء."





