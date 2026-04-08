أوليسيه: أوسيمين، لوكمان، وآدامز هم نجوم فريق إيجلز المتألقون في أوروبا

وصف اللاعب الدولي النيجيري السابق صنداي أوليسيه الثلاثي فيكتور أوسيمين، وأديمولا لوكمان، وأكور أدامز بأنهم النور الساطع لمنتخب النسور الخضراء في أوروبا هذا الموسم الجاري.



أعلن أوليسيه ذلك في ظل تألقهم التهديفي اللافت مع أنديتهم في أوروبا. يُذكر أن أوسيمين أحرز 19 هدفًا مع غلطة سراي في جميع المسابقات هذا الموسم، بينما سجل أدامز 7 أهداف مع إشبيلية، ولوكمان 6 أهداف مع أتلتيكو مدريد.



على الرغم من المواهب الهجومية التي يتمتع بها منتخب النسور على أرض الملعب، إلا أن البلاد فشلت في التأهل لكأس العالم 2026، لكنها قدمت أداءً جيدًا في كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث احتلت المركز الثالث.

متحدثاً في برنامجه، تحليلات كرة القدم العالمية مع أوليسيهوصف المدرب السابق لفريق النسور الخضراء أوسيمين ولوكمان وآدامز بأنهم متعة للمشاهدة وهم يفككون دفاعات الفرق الأوروبية.



"دعونا ننظر إلى الحقائق. لدينا هيمنة عالمية المستوى الآن من فيكتور أوسيمين، وأكور آدامز، وأديمولا لوكمان."



"من دواعي سروري مشاهدة هؤلاء اللاعبين وهم يقدمون أداءً رائعاً. إنهم يحطمون دفاعات الفرق الأوروبية. إنهم وقودنا في الوقت الحالي، ولكن حتى أفضل أنواع الوقود لا فائدة منها إذا تعطل المحرك."



