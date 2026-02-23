أوناكويا تسلم رقعة شطرنج مصممة خصيصاً إلى لوكمان

في بادرة حب ودعم، قدم أستاذ الشطرنج النيجيري توند أوناكويا رقعة شطرنج مصممة خصيصاً لجناح فريق النسور الخضراء أديمولا لوكمان في مدريد.



حقق أوناكويا، مؤسس منظمة الشطرنج في الأحياء الفقيرة في أفريقيا، حلم طفولته بزيارة ملعب سانتياغو برنابيو الشهير في مدريد.



وُصف عرض رقعة الشطرنج بأنه تكريم لتميز لوكمان، حيث سلط أوناكويا الضوء على التأثير العالمي المتزايد للشباب النيجيري.

وكتب: "تم تسليم رقعة شطرنج واحدة لأفضل لاعب في أفريقيا، أديمولا لوكمان @Alookman_".



"لقد دعاني لمشاهدة المباراة وسجل هدفاً رائعاً برأسية. كنت أشعر بالفخر الشديد. شباب نيجيريا في طريقهم إلى النجوم."



تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الدولي النيجيري انضم إلى أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الشتوية قادماً من فريق أتالانتا الإيطالي.



