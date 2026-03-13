"فريد من نوعه" - نجم غابوني يصف أوسيمين بأنه أفضل مهاجم لعب معه

أفادت التقارير أن لاعب خط وسط غلطة سراي، ماريو ليمينا، صرّح بأن فيكتور أوسيمين هو أفضل مهاجم لعب معه على الإطلاق. Completesports.com.

قدّم أوسيمين التمريرة الحاسمة لهدف ليمينا الذي حسم فوز غلطة سراي على ليفربول بنتيجة 1-0 يوم الثلاثاء.

صرح اللاعب الدولي الغابوني بأن معدل العمل الدؤوب للمهاجم ورغبته القوية في الفوز في كل مباراة هما ما يميزه عن الآخرين.

"لقد لعبت مع مهاجمين مثل أوباميانغ، وهيغواين، وجينياك، وفالكاو، لكن لا يوجد أحد مثل فيكتور أوسيمين. إنه لاعب فريد من نوعه"، هكذا قال ليمينا في حديثه مع جبريل درامي.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet ليفربول 1.3 1xBet X تعادل 6.44 1xBet غلطة سراي 10.6 1xBet

"حتى لو لم يسجل، فهو يساهم باستمرار، ويشكل تهديداً دائماً. يضغط باستمرار. يدافع معنا. علاوة على ذلك، فهو مهاجم متكامل."

لم أرَ قط مهاجماً بهذه الرغبة الجامحة في الفوز. إنه يكره الخسارة، وعندما نخسر، لا يتحدث إلينا. وفي اليوم التالي، يضع سماعاته ولا يتحدث إلى أحد. لكن هذه عادات جيدة. إنه لأمر رائع.

سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً 18 هدفاً وخمس تمريرات حاسمة في 27 مباراة في جميع المسابقات مع غلطة سراي هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو





