أشاد أونواتشو بزملائه في فريق طرابزون سبور لسلسلة تسجيل الأهداف القياسية.

أشاد بول أونواتشو بزملائه في الفريق لنجاحه التهديفي المميز مع طرابزون سبور، بحسب التقارير. Completesports.com.

سجل أونواتشو هدفاً في فوز طرابزون سبور على أرضه بنتيجة 3-1 على فاتح كرامغوروك مساء الجمعة.

وقد سجل اللاعب الدولي النيجيري الآن هدفاً في ست مباريات متتالية مع فريق بلاك سي ستورم.

أونواتشو يشكر زملاءه في الفريق

أكد اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً على دور زملائه في الفريق في سلسلة تسجيل الأهداف.



قال أونواتشو: "بدأنا المباراة ببطء بعض الشيء. وفي الاستراحة بين الشوطين، تحدثنا مع زملائنا في الفريق والمدرب في غرفة الملابس". beIN Sports.

"ناقشنا الحاجة إلى زيادة طاقتنا وبذل المزيد من الجهد. بعد تلك المحادثة، استجاب الفريق بشكل جيد، وتمكنا من الحصول على النقاط الثلاث."

"كمهاجم، عليك استخدام مهاراتك لمساعدة فريقك. هذا ما أحاول فعله. لا يمكنني تحقيق ذلك بدون زملائي في الفريق. الفضل الأكبر يعود لزملائي في الفريق أكثر من أهدافي."

سجل أونواتشو حتى الآن 18 هدفاً في 21 مباراة بالدوري مع طرابزون سبور هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو



