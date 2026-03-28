أونواتشو يفضل البقاء في طرابزون سبور، بينما تتنافس الأندية الألمانية والسعودية على ضمه.

أعرب بول أونواتشو عن رغبته في البقاء مع طرابزون سبور رغم اهتمام أندية أخرى به. Completesports.com التقارير.

سجل أونواتشو 21 هدفاً، وقدم تمريرتين حاسمتين في 24 مباراة في الدوري مع طرابزون سبور هذا الموسم.

وقد جذب أداء المهاجم المتميز في تسجيل الأهداف اهتمام فرق الدوري الألماني باير ليفركوزن وفولفسبورغ وفيردر بريمن.

وبحسب التقارير، فإن نادي الأهلي السعودي مستعد أيضاً لتقديم 6 ملايين يورو للاعب النيجيري الدولي، أي ثلاثة أضعاف راتبه الحالي في طرابزون سبور.

لكن أونواتشو ليس مستعداً لمغادرة تركيا في الوقت الحالي، بعد أن وصل في صفقة انتقال نهائية من ساوثهامبتون الصيف الماضي.

اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً يتوق بشدة لمساعدة فريق "بلاك سي ستورم" على الفوز بالألقاب.

"سأبقى هنا. لدينا ألقاب نسعى للفوز بها مع طرابزون سبور"، هذا ما نقلته صحيفة "ذا صن" عن أونواتشو. فوتوماكبقلم أديبوي أموسو





