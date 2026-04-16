أونواتشو يستأنف التدريبات بعد انتكاسة الإصابة

من المتوقع أن يعود مهاجم طرابزون سبور، بول أونواتشو، إلى التدريبات يوم الخميس (اليوم) بعد تعرضه لانتكاسة طفيفة في الإصابة. Completesports.com التقارير.

تم استبعاد اللاعب الدولي النيجيري من تشكيلة فريق فاتح تيكي التي تعادلت 1-1 مع ألانيا سبور في نهاية الأسبوع الماضي.

شكلت النتيجة المخيبة للآمال ضربة قوية لآمال طرابزون سبور في الفوز باللقب، مما جعل فريق "عاصفة البحر الأسود" متأخراً بأربع نقاط عن المتصدر غلطة سراي مع تبقي ست مباريات في الموسم.

تعرض أونواتشو لإصابة في الفخذ عشية مباراة ألانيا سبور.

أظهرت فحوصات الرنين المغناطيسي عدم وجود مشاكل خطيرة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء التركية الموثوقة. Fanatik.

وأُفيد بأن المهاجم النيجيري تلقى علاجاً وريدياً بسبب الجفاف وأن حالته جيدة.

أونواتشو هو الهداف الرئيسي في الدوري التركي الممتاز هذا الموسم برصيد 22 هدفاً.

بقلم أديبوي أموسو



