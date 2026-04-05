أشاد أونواتشو بفوز طرابزون سبور المستحق على غلطة سراي

أشاد بول أونواتشو بفوز طرابزون سبور الصعب على غلطة سراي، بحسب التقارير. Completesports.com.

حقق فريق "عاصفة البحر الأسود" فوزاً على حامل اللقب بنتيجة 2-1 في ملعب بابارا بارك مساء السبت.

سجل أونواتشو وزميله في المنتخب الوطني تشيبويكي نوايوو أهداف فريق فاتح تيكي.

لا يزال سباق اللقب متوازناً بشكل دقيق، حيث يتصدر غلطة سراي برصيد 64 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

يحتل طرابزون سبور المركز الثاني بفارق ضئيل برصيد 63 نقطة، بينما يحتل فنربخشة المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

فوز مستحق

قال أونواتشو بعد المباراة:

قال أونواتشو بعد المباراة: "لقد قاتلنا بشدة أمام هؤلاء المشجعين".

لقد بذلنا قصارى جهدنا أمام جماهيرنا، وقدّمنا كل ما لدينا للفوز. نكنّ كل الاحترام لغلطة سراي، فهم يمتلكون لاعبين مميزين. لقد حصدنا ثمرة عملنا الجاد. بذلنا كل ما في وسعنا للفوز، وقد حققنا ذلك.

أونواتشو مستعد لتحدي اللقب

كما أصر أونواتشو على أنهم سيواصلون القتال بشدة للفوز باللقب.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً: "قد يخسر غلطة سراي نقاطاً أمام غوزتيبي".

"أمامنا مباريات صعبة، لكننا سنخوض كل مباراة على حدة. سنبذل قصارى جهدنا للفوز في كل مباراة. قد يخسر غلطة سراي نقاطًا أمام غوزتيبي. سنفوز بالمباريات المتبقية، ونتطلع إلى الأمام، ونرى ما سيحدث."

بقلم أديبوي أموسو





