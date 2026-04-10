أونواتشو يغيب عن مباراة طرابزون سبور أمام ألانيا سبور بسبب الإصابة

أفادت التقارير أن بول أونواتشو سيغيب عن مباراة الدوري التركي الممتاز يوم السبت بين طرابزون سبور وألانياسبور بسبب إصابة عضلية. Completesports.com.

بحسب بيان صدر على موقع الموقع الرسمي للنادي تعرض للإصابة أثناء التدريب يوم الجمعة.

أعلن النادي: "بعد التقييم الأولي للاعبنا بول أونواتشو، الذي شعر بألم وتيبس في عضلات الفخذ الأمامية العلوية خلال حصة التدريب اليوم، يُشتبه في إصابته بإصابة عضلية، وقد تم استبعاده من قائمة فريق كورندون ألانيا سبور للمباراة. وقد بدأ الفريق الطبي لدينا بمعالجة اللاعب".

لعب اللاعب الدولي النيجيري دوراً حاسماً في فوز طرابزون سبور 2-1 على منافسه على اللقب غلطة سراي في نهاية الأسبوع الماضي.

سجل زميل المهاجم في المنتخب الوطني، تشيبويكي نوايو، هدف الفوز في المباراة.

يتصدر أونواتشو حاليًا قائمة هدافي الدوري التركي الممتاز هذا الموسم برصيد 22 هدفًا.

بإمكان المهاجم المخضرم أنتوني نواكايمي قيادة هجوم طرابزون سبور في غيابه.

