مدرب ريزيسبور يحذر: سيكون من الصعب إيقاف أونواتشو

حذر رجب أوتشار، مدرب فريق تشايكور ريزيسبور، لاعبيه من أنه سيكون من الصعب منع مهاجم النسور الخضراء بول أونواتشو من التسجيل قبل مباراة نهاية هذا الأسبوع ضد طرابزون سبور.



تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الدولي النيجيري يقدم موسماً مذهلاً، حيث سجل 20 هدفاً في الدوري هذا الموسم، ليحتل صدارة قائمة هدافي الدوري.



تحدث مع Haber61صرح أوتشار بأن قدرة أونواتشو على التواجد في الهواء وقدرته على تسجيل الأهداف بقدميه تجعل مهمة إيقافه صعبة على لاعبيه.

"إنه أحد أطول المهاجمين في الدوري وهو فعال بشكل خاص في التعامل مع الكرات العالية في منطقة الجزاء."



لن يكون إيقافه سهلاً، لكننا سنبذل قصارى جهدنا مع مدافعينا. مع ذلك، فإن طرابزون سبور ليس مجرد أونواتشو؛ إنه فريق يضم العديد من اللاعبين ذوي الجودة العالية.



يحتلون حالياً المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط عن فنربخشة صاحب المركز الثاني. ورغم امتلاكهم تشكيلة جديدة، فقد قدموا أداءً جيداً للغاية. كما أنهم يلعبون بفعالية على أرضهم.



"مباراة صعبة تنتظرنا، هذا واضح. نريد أن نلعب لعبتنا الخاصة وأن نواصل الإيقاع والزخم الذي اكتسبناه."



