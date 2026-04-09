أونواتشو: الفوز بالمباريات مع طرابزون سبور أفضل من الأرقام الشخصية

كشف مهاجم منتخب نيجيريا بول أونواتشو أنه يهتم أكثر بمساعدة فريق طرابزون سبور على الفوز بالمباريات بدلاً من تحقيق إنجازات شخصية في الدوري التركي.



شارك اللاعب النيجيري الدولي في 24 مباراة من أصل 25 مباراة خاضها النادي في الدوري، حيث سجل 22 هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين في 2,152 دقيقة.



إن حضور أونواتشو البدني، وهيمنته في الكرات الهوائية، وثباته في إنهاء الهجمات، جعلته محور هجوم نادي البحر الأسود، مما جعله أحد أكثر المهاجمين رعباً في تركيا هذا الموسم.

اقرأ أيضا:حدد نادي لاتسيو سعر ديلي-باشيرو



تحدث مع تاكاجازيتصرح أونواتشو بأن أولويته هي مساعدة النادي على الفوز في مبارياته المتبقية في الدوري، وأن يأمل في الأفضل في نهاية الموسم.



"نحن نقدم موسماً رائعاً، سواءً كفريق أو كجهاز تدريبي. إن تصدرنا لقائمة هدافي الدوري أمرٌ في غاية الأهمية بالنسبة لي. أشعر بسعادة بالغة."



"في الوقت الحالي، ودون الإدلاء بتعليقات كثيرة، علينا مواصلة الفوز في مبارياتنا. هناك فارق أربع نقاط، وما زالت أمامنا مباريات. فلنفز، وسيتضح الباقي."



