أونيديكا مرشح لجائزة أفضل لاعب أفريقي في بلجيكا

تم ترشيح لاعب خط وسط منتخب نيجيريا، رافائيل أونيديكا، لجائزة إيبوني شو المرموقة في بلجيكا.

تُمنح الجائزة السنوية لأفضل لاعب أفريقي، أو لاعب من أصل أفريقي، في الدوري البلجيكي للمحترفين.

كما تم إدراج بروميس ديفيد، مهاجم فريق يونيون سانت جيلواز، وهو من أصول نيجيرية، في القائمة المختصرة.

ومن بين المرشحين الآخرين زكريا الوحيدي (راسينغ جينك)، وبارفيه جوياجون (شارليروا)، وآدم زورجان (رويال يونيون سان جيلويز).

شارك أونيديكا في 25 مباراة في الدوري مع نادي كلوب بروج هذا الموسم، وسجل هدفاً واحداً.

حصل زميله النيجيري تولو أروكوداري على الجائزة العام الماضي.

فاز المهاجم السابق دانيال أموكاشي بالنسخة الأولى من الجائزة عام 1992.

يُعد كل من فيكتور إيكبيبا، وغودوين أوكبارا، وسيلستين بابايارو، وبول أونواتشو من بين النيجيريين الآخرين الذين نالوا هذا الشرف في الماضي.

سيتم الإعلان عن الفائز في فندق تانغلا، بروكسل، يوم الاثنين الموافق 4 مايو.

بقلم أديبوي أموسو



