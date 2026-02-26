أونيديكا مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في نادي كلوب بروج لشهر فبراير

تم ترشيح رافائيل أونيديكا لجائزة أفضل لاعب في نادي كلوب بروج لشهر فبراير. Completesports.com التقارير.

سيخوض أونيديكا معركة ضد أربعة لاعبين آخرين؛ جويل أوردونيز، ونيكولو تريسولدي، وألكسندر ستانكوفيتش، ومامادو دياخون، للفوز بالجائزة الفردية.

شارك لاعب خط الوسط الدفاعي في خمس مباريات مع نادي كلوب بروج في جميع المسابقات خلال الشهر قيد المراجعة.

لفت اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً الأنظار بأدائه الرائع في مباراة الذهاب من تصفيات دوري أبطال أوروبا بين بروج وأتلتيكو مدريد.

سجل أونيديكا هدفاً وصنع آخر في المباراة المثيرة.

لكن اللاعب الدولي النيجيري غاب عن مباراة الإياب يوم الثلاثاء بسبب الإيقاف.

بإمكان المشجعين الإدلاء بأصواتهم للاعبهم المفضل على الموقع الرسمي للنادي.

بقلم أديبوي أموسو



