لم يستطع فرانك أونيكا إخفاء حماسه بعد فوزه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي كوفنتري سيتي، بحسب التقارير. Completesports.com.
تُوّج فريق "سكاي بلوز" بطلاً لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي بعد فوزه الساحق على بورتسموث بنتيجة 5-1 مساء الثلاثاء.
عاد فريق فرانك لامبارد الآن إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 25 عاماً.
لعب أونيكا، الذي انضم إلى كوفنتري سيتي على سبيل الإعارة من برينتفورد في يناير، دورًا محوريًا في نجاح النادي.
انضم اللاعب الدولي النيجيري إلى الاحتفال بعد الفوز على بورتسموث.
"التاريخ لا يُصنع بين عشية وضحاها... بل يستغرق 25 عامًا. الترقية ✘ الأبطال"، هكذا كتب أونيكا على X.
"فخور بأن ألعب دوراً في شيء مميز 🩵🏆."
سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هدفًا واحدًا في 13 مباراة بالدوري مع نادي كوفنتري سيتي منذ انتقاله.
بقلم أديبوي أموسو