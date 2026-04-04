أونيكا تنال إشادة واسعة لأدائها المتميز في كوفنتري سيتي

أشاد كورتيس ديفيز، مدافع هال سيتي السابق، بفرانك أونيكا لمساهماته الكبيرة منذ انضمامه إلى كوفنتري سيتي، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

انضم أونيكا إلى نادي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (سكاي بيت تشامبيونشيب) على سبيل الإعارة من برينتفورد في يناير.

سجل اللاعب النيجيري الدولي هدفه الأول مع فريق سكاي بلو ضد ديربي كاونتي يوم الجمعة.

منذ انضمام لاعب خط الوسط إلى النادي، فاز فريق كوفنتري سيتي في ثماني من آخر تسع مباريات له في الدوري.

"لقد كان رائعاً. ثماني مباريات مع كوفنتري، وسبعة انتصارات. أعتقد أن هذا يلخص كل شيء"، قال ديفيز.

وتحدث ديفيز أيضاً عن شراكة أونيكا مع مات غرايمز.

"في الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن كوفنتري بدأت تتراجع، شهد ميدلسبره انتعاشاً. لكن هذا اللاعب يأتي، ويلعب بجانب مات غرايمز، ويكملان بعضهما البعض بشكل رائع. إنه لاعب رائع بكل معنى الكلمة."



